Vali Günaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yayımladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Günaydın, yayımladığı mesajında, 8 Mart'ın toplumun temel taşı olan, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda önemli roller üstlenen, varlıklarıyla, fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınların gurur günü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyada birçok ülkeden önce kadınlara önemli haklar sağladığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"20. yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla her güçlüğü yenmiş bir milletiz. Günümüzde de kadınlarımızın, eğitimden bilime, spordan sanata, ekonomiye kadar birçok alanda devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir. Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin çok değerli eş ve anneleri olmak üzere, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."