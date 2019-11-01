Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın, kan bağış standını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Günaydın, kan bağış standını ziyaret etti

Vali Günaydın, kan bağış standını ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.

Vali Günaydın, kan bağış standını ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da eşlik ettiği ziyarette, Günaydın, kan bağışında bulunan vatandaşlar ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Günaydın, kan vererek hem ihtiyaç sahibi insanlara faydalı olunduğunu hem de insanın kendi sağlığına fayda sağladığını belirtti.

Ziyaretin sonunda Günaydın, Kızılay gönüllüleriyle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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