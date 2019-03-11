Vali Günaydın Kapuzbaşı Takım Şelalelerini Gezdi
1 saat önce
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uganda'daki Victoria şelalesinden sonra en yüksekten dökülen 2. şelale olarak bilinen Kapuzbaşı takım şelalelerini gezdi.
Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Uganda'daki Victoria şelalesinden sonra en yüksekten dökülen 2. şelale olarak bilinen Kapuzbaşı takım şelalelerini gezdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Kapuzbaşı Mahallesine gelişi sırasında yol güzergahında bulunan ve su sorunu yaşayan Delialiuşağı ve Yeşilköy
sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Delialiuşağı ve Yeşilköy'de muhtarlar ve mahalle sakinleriyle sohbet gerçekleştiren Vali Günaydın, yaşanan su sıkıntısını çözmek için çalışacaklarını bildirdi.
Kayseri'de göreve başladığı günden bu yana daha önce video ve fotoğraflarından gördüğü Kapuzbaşı takım şelalelerini bu kez yakından görme fırsatı bulduğunu belirten Günaydın, Kapuzbaşı'nın dünya harikası bir yer olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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