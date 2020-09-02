Vali Günaydın: Karantinada olması gereken işçi, başka fabrikada kaçak çalışıyor - Son Dakika

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde koronavirüs vakalarının arttığını, testi pozitif çıkan hasta ile temasa geçtiği için 14 gün evinde karantinada kalması için izin verilen işçinin başka fabrikada kaçak çalıştığını söyledi.

Vali Günaydın, Polisevi'nde düzenlenen sohbet toplantısında, gazetecilerle bir araya geldi. Günaydın, koronavirüse karşı şehirde tüm önlemlerin alındığını; ancak özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde vakaların arttığını söyledi. Vali Günaydın, "Bir fabrikada çalışan işçi, koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta ile temasa geçtiği için 14 gün evinde karantina altında kalması için kendisine izin veriliyor. Ancak bu işçi 14 gün evinde kalması gerekirken, gidiyor başka bir fabrikada kaçak olarak çalışıyor. Bu olacak iş mi? OSB ve Kayseri Sanayi Odası'nı uyardık. 'Yakın temaslıları da izole edin' dedik. 'Fabrikayı kapat' demek mi maliyetli ya da 'Maske ve mesafeye dikkat et' demek mi maliyetli? Biz kendilerine ikinci seçeneği sunuyoruz. Şehirde bütün tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

'TAŞIMALI DÜĞÜN YAPIYORLAR'

Kayserililerin düğün için Nevşehir'e gittiğini belirten Vali Günaydın, "Kayseri'de maalesef bazı düğün sahipleri düğün yapmak için Nevşehir'e gidiyor. Taşımalı düğün yapıyorlar. Bununla ilgili ihbarlar geldi. Bu konuyu çevre illerin valileriyle görüştük. Onlar da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda düğün yapanlar kul hakkına giriyor. İnsanları tehlikeye atıyor" dedi.