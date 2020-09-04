Vali Günaydın: "Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor" - Son Dakika

Vali Günaydın: "Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor"

Vali Günaydın: "Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor" "Önlemler artınca kaçak düğünler başladı" "Karantinada olması gereken ve bulamadığımız 2 bin 200 kişiden sadece 1 kişi" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Toplu taşıma araçları...

Vali Günaydın: "Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor"

"Önlemler artınca kaçak düğünler başladı"

"Karantinada olması gereken ve bulamadığımız 2 bin 200 kişiden sadece 1 kişi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Toplu taşıma araçları kameralarla sürekli kontrolümüz altında"

KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Kayseri'de esnaflara yaptığı denetim sırasında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor" dedi.

Millet Caddesi, Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da yapılan esnaf denetimlerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ve basın mensupları katıldı. Kurallara riayet edilmezse daha büyük tedbirler alınabileceğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bugün ülkemizin her vilayetinde olduğu gibi, Kayserimizde de denetimlere çıktık. Bu denetimlerin her gün yapılan rutin denetimlerden farkı şu, ilgili herkesi bu göreve davet ediyoruz. Sağ olsun onlar da bu göreve icabet ediyorlar ve bugün gün boyunca, akşam saatlerinde de devam edecek bir denetimi başlattık. Tabi bu denetimlerde amacımız farkındalık oluşturmak. Ortaya koyulan kuralların uygulanmasında neler olduğunu sahada görüyoruz ve vatandaşa bunların faydasını anlatıyoruz. Maske, mesafe, temizlik ile ilgili gerek bizlerin gerekse de uzmanların her gün çok önemli açıklamaları var ama bütün bu açıklamalara rağmen, sahada biz hala maske mesafe konusunda ciddi eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Düğün gibi organizasyonlarda, pazarlarda ortaya koyulan kurallara da riayet edilmediği konusunda tespitlerimiz oluyor. Şunu net söyleyeyim, eğer biz ortaya konan tedbirlere uyarsak daha büyük kısıtlamalar gelmez. Bu nedenle daha büyük kısıtlamalar gelmemesi için, mevcut tedbirlere uymamız yeterli" dedi.

"Kaçak düğünlere gereken işlemler yapılıyor"

Vatandaşların düğün kısıtlamalarından sonra kaçak düğün yaptıklarını fakat 15 gün kurallara uyulması halinde olumlu sonuçlar alınacağını söyleyen Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Kurallara hassasiyet göstermezsek, zafiyet gösterirsek o zaman düğünlerin tamamını yasaklamış olduğumuz gibi, diğer faaliyetleri de kısıtlayabiliriz. Düğünlerde bu olayların önüne geçmek için önemli kararlar aldık, her türlü tedbiri aldık ama maalesef biz tedbirleri sıklaştırdıkça, vatandaşımız civar vilayetlerde düğün yaptı. Civar vilayetlerle bu durumun önüne geçince de kaçak düğünler başladı. Biz dün bunları tespit ettik ve haklarında da yasal işlemleri yaptık. Kayseri Olarak riskli vilayetler arasındayız. Vaka sayımızda artış var ve bunun önüne geçebilmek hepimizin görevi. Bu da çok zor olmasa gerek. Sıcak olabilir, bunaltıcı olabilir ama toplum sağlığı hepimizin sağlığından daha önemli. Net söylüyorum ki 15 gün kendimizi kısıtlayalım, gerekmedikçe kalabalık alanlara gitmeyelim, dışarı çıkmayalım. 15 gün sonra hep beraber göreceğiz ki Kayserimiz de çok önemli sonuçlar alacağız ve paylaşacağız."

"Karantinadaki işçiler başka fabrikalarda kaçak çalışıyor"

Karantinaya alınan işçilerin ücretlerinin ödenmesine rağmen, başka fabrikalarda çalıştıklarını söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Şu anlık hastanelerimizde sıkıntımız yok. Gelen hastalarımıza bakıyoruz, yoğun bakımlara alıyoruz ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Ben kurallara uymam nasılsa hastanemiz var, hastalanırsam nasıl olsa tedavi ediyorlar anlayışıyla bakanlar var ve bu çok yanlış bir düşünce. Sağlık sistemimiz işliyor ama bu anlayışla kurallara uymazsak, tedbirlere uymazsak ve sağlık sistemimizi zorlarsak o zaman bu arkadaşlarımızı da çalışamaz hale getirirsek bu sıkıntıları hepimiz yaşarız. Maalesef temaslı olarak bir iş yerinde tespit ettiğimiz kişinin, 14 gün evinde karantinada kalması gerekiyor. Bazıları da diyor ki ekmeğimi nasıl kazanacağım? Bu vatandaşlar 14 gün evde kaldıkları zaman ücretleri ödeniyor ama ona rağmen temaslı olduğu halde gidip başka yerde çalışanlar oldu. Biz de bunu gündeme taşıdık ve bu konuda da tedbirlerimizi aldık. Özellikle izolasyonda olan evlerin tamamına en az 2 günde bir ziyarette bulunuyoruz. Herkes kendine göre bir tedbir oluşturdu ve bu minimum seviyeye indi. Geçen gün evde bulmadığımız sadece 2 bin 200 kişiden 1 kişiydi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da toplu taşımada kontrollü olarak önlemlerin alındığını belirterek, "Kayserimizde kurallara uyuluyor ama bazı ihmallerin sonrasında da geometrik diz ile ister istemez vaka sayısında artışlar oluyor. Bunun yolunun maske, mesafe, temizlik olduğunu herkes söylüyor ama ufak ihmallerin sonrasında fatura ağır oluyor. Şehrimizi, insanımızı seviyorsak ve sağlık çalışanlarımıza yük olmayalım diyorsak, bu anlayış içerisinde gayret gösterip vaka sayısını en aza indirmemiz bizim için önem arz ediyor. Toplu taşımada normal süreç olmasına rağmen, 200 bin civarında yolcu taşıyoruz. Otobüs ve tramvay sayısı da Mart ayındaki sayısıyla aynı. Herhangi bir sorun yok. Zaten hepsinde kameralar var, sürekli kontrolümüz altında. Vatandaştan yoğun bir talep varsa, oraya ek seferler koyuyoruz. Hata, ihmal ve yanlış yapan varsa, kameradan her gün rutin kontrollerini yapıp gereğini yapıyoruz. Bu işin ihmale gelmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Sorumluluk makamında olan insanların, sorumsuzca davranmaması lazım" dedi.

Vali Günaydın: Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Günaydın: 'Karantinada ücretleri yatan işçiler, başka iş yerlerinde kaçak çalışıyor' - Son Dakika

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