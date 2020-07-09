Vali Günaydın: Kayseri'de konvoylara müsaade etmiyoruz - Son Dakika

Vali Günaydın: Kayseri'de konvoylara müsaade etmiyoruz

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirlerine ilişkin "Konvoylara müsaade etmiyoruz.

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirlerine ilişkin "Konvoylara müsaade etmiyoruz. Biz her türlü konvoyu, düğün, sünnet ve asker uğurlama törenlerini yasakladık. Bu konuda vatandaşların da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki pazar yerinde yapılan denetimlere katıldı. İlçe Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın da katıldığı denetimde Vali Günaydın, pazaryerindeki vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Burada açıklamada bulunan Vali Günaydın, "Özellikle düğün törenlerinde, sünnet düğünlerinde oluşturulan konvoyların toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu hep birlikte gördük. Bu nedenle düğünlerle ilgili sınırlamalar getirdik. Düğünler aynı gün içinde başlayıp bitecek. Konvoylara müsaade etmiyoruz. Çünkü bu konvoylar maalesef sosyal mesafelerin korunamadığı ve bu konuda ciddi ihlallerin ortaya çıktığı alanlar" dedi.

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Vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyaran Günaydın, "Kurallara uyalım ve beraber bu mücadeleyi kazanalım. Biz her türlü konvoyu, düğün, sünnet ve asker uğurlama törenlerini yasakladık. Bu konuda vatandaşların da gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bununla ilgili kurallar yayınlandı. Bu kurallara uyduğumuz takdirde toplum sağlığının korunması yolunda önemli bir işi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.


Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: Kayseri'de konvoylara müsaade etmiyoruz - Son Dakika
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