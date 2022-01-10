Vali Günaydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) ziyarette bulundu.

Günaydın, Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla cemiyet binasında bir araya geldi.

Vali Günaydın, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Gazetecilerin vatandaşlar için güzel çalışmalar yapılmasına katkı verdiklerine vurgu yapan Günaydın, "Bizlerin gidemediği, göremediği alanlarda sorunları gördüklerinde, yapılması gerekenleri tespit ettiklerinde, bizimle paylaşıyorlar. Biz de bu sorunların çözümü için kamu kurumlarımızı süratli bir şekilde harekete geçiriyor ve çözümü sağlıyoruz." diye konuştu.

10 Ocak'ın aynı zamanda "İdareciler Günü" olduğunu da anımsatan Günaydın, "Aslında birbirini tamamlayan ve birbirine destek veren iki meslek grubunun gününün aynı olması da güzel bir tesadüf." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Günaydın, Kösedağ ve beraberindekiler pasta kesti.

Öte yandan ziyarette Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de yer aldı.