Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor" - Son Dakika

Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor"

16.12.2020 11:32
Vali Günaydın,

Pandemi tedbirleri çerçevesinde mesaiye esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, denetimleri gözden geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde mesaiye esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile başlayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, denetimleri gözden geçirdikten sonra yaptığı açıklamasında, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini ertelemeliyiz" dedi.

Vali Günaydın, "Günün her saatinde kamu görevlisi arkadaşlarımız ile beraber sahayı kontrol ediyoruz. Alınan tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyeti yakından takip ediyoruz. Kayserimiz özelikle maske konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Ben bu vesile ile kurallar uyan, maske takma konusunda hassasiyet gösteren Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

"Getirilen yeni kısıtlamaların sahadaki durumunu da gerek ben, gerek arkadaşlarım sahada yaptıkları denetimlerle gözden geçiriyoruz" diyen Vali Günaydın, "Yapacaklarımızı tekrardan istişare ediyoruz. Bu yapılanların çalışmaların hepsinin amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Bu mücadelede iş birliği yapmak, bütün kurumları harekete geçirmek ve bu dönemi en az hasarla atlatmak. Bunun için bütün kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışıyor. Emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz hatta sivil toplum örgütlerimiz bu konuda üzerlerine düşeni yapıyorlar" diye konuştu.

Vali Günaydın, "Son zamanlarda ülkemiz genelinde artan vaka artışları karşısında getirilen yeni kısıtlamalarla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirme yanında, kısıtlamalara uyma konusunda da her zaman gereken hatırlatmayı yapıyoruz, farkındalığı artırıyoruz. Gerek basınımızın, gerekse vatandaşlarımızın kurallara uyarak yaptıkları yardımları yan yana koyduğumuz zaman bu mücadele de önemli bir aşamadayız, önemli bir noktadayız, hassas bir noktadayız. Bu noktalardan daha ileri noktalara gitmek, daha güzel günlere gitmek için çok daha fazla hassasiyet göstermemiz ve çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu kurallara uyarak yapacağız" diyerek şunları söyledi:

"Az önce esnafımıza gittik, otobüs duraklarımızı gezdik, yolda yürüyen vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Vatandaşımızın bu konudaki gayreti ve çabası her türlü takdirin üstünde ama bunun yanında kurallar uymayan vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Maalesef hala açık alanlarda, sigara içilmesi yasak olan alanlarda sigara içen vatandaşlarımızın da olduğunu görüyoruz. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızdan, açık alanlarda sigara içtiğimiz durumda hem kendi sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz, hem de yolda yürüyen ve o bölgede bulunan vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen yasaklanan alanlarda, açık alanlarda sigara içmeyelim. Özelliklede evimizde de çocuklarımızın yanında, ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Çünkü bu oldukça yanlış ve sağlığımıza zarar veren bir durum.

Bu mücadele de dikkat çeken nokta şu; Kayserimizde maske, mesafe ve temizlik konusunda çok güzel tedbirler alıyoruz. Sahadan bunların uygulandığını görüyoruz. Belediyelerimizin, kurumlarımızın bu konudaki çalışmaları çok üst seviyede ama ne yazık ki özellikle mesafeyi göz önüne aldığımızda eş, dost, akraba ziyaretleri istediğimiz noktaya hala gelemedi. Biz vaka sayılarına baktığımız zaman ev içi gezmelerinden kaynaklanan oranların çok üst seviyede olduğunu görüyoruz, birinci sırada olduğunu görüyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerine lütfen ara verelim. Çünkü bizler akrabamız diye ziyarete gittiğimizde veya ziyaretini kabul ettiğimizde kendisinin virüs taşıyıp taşımadığını, bizim virüs taşıyıp taşımadığımızı bilmediğimizden dolayı birbirimize zarar verebiliriz. Daha sonra bu durum zincirleme olarak devam ettiği zaman bir şekilde vaka sayılarının artmasına neden oluyoruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Bunun yanında çocuklarımızın da apartmanlarda ve sitelerde komşu çocuklarının ziyaretine gitmelerini de bir süre erteleyelim. Çünkü çocuklar semptom göstermeden bu durumu atlattıkları için kaptıkları virüsü eve getirdiklerinde veya komşulara götürdüklerinde bu durum vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Bizde bunların önüne geçmek durumundayız. Bunları belirli bir süre ertelediğimiz zaman çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bütün kamu görevlilerimiz görevlerini yapıyorlar ve mücadele de özveriyle, gayretle çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da eş, dost, akraba ziyaretlerine ara vermelerini rica ediyorum. - KAYSERİ

Vali Günaydın, Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor
Vali Günaydın, Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor

DOST Partisi, Kayseri, Sigara, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın, 'Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Bu da yatılı kumarhane! Kısıtlama günlerini fırsata çevirenler yakayı ele verdi 4 golle Bursaspor'a turu getiren Batuhan Kör: Hedefim önce milli takım sonra da Avrupa Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar         
10:18
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor Gökyüzünde görülen gizemli cisim şaşırttı! Nereye düştüğü bilinmiyor         
10:09
'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada         
09:56
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor Salgında zeytin yaprağına rağbet arttı: Virüse karşı etkili oluyor         
08:10
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 11:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın, "Kayserililer maske konusuna büyük hassasiyet gösteriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei