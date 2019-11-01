Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti
Son Dakika Güncel Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti

Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası nedeniyle açılan kan bağışı standını ziyaret etti.

Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası nedeniyle açılan kan bağışı standını ziyaret etti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşlik ettiği ziyarette, kan bağış standında kan veren vatandaşlar ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Günaydın, "Kan ihtiyacı temel ihtiyaçlarımız arasında yer almaktadır. Kan vererek hem ihtiyaç sahibi insanlara faydalı oluyoruz, hem de sağlığımızın korunması adına önemli bir adım atmış oluyoruz" diye konuştu.


Ziyaret, kan bağışçıları ve Kızılay gönüllüleri ile çektirilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:30:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Kızılay'ın Kan Bağış Standını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]