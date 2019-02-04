Vali Günaydın'la Hayırsever Akköse Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı

Hayırsever Mehmet Akköse'nin Talas İlçesi Talas Mahallesi Çardakbaşı Mevkiinde Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası kapsamında yaptıracağı 24 Derslikli İlkokul yapımına ilişkin, Kayseri Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Mehmet Akköse,...

Hayırsever Mehmet Akköse'nin Talas İlçesi Talas Mahallesi Çardakbaşı Mevkiinde Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası kapsamında yaptıracağı 24 Derslikli İlkokul yapımına ilişkin, Kayseri Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Mehmet Akköse, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici tarafından protokol imzalandı.



Hayırsever Mehmet Akköse törende yaptığı konuşmada, "Doğup büyüdüğüm memleketime ikinci hayrı yapacak olmanın onuru ve gururunu yaşıyorum. 'Doğruda aç görmedim, eğride tok görmedim' sözünü geleceğimiz olan gençlere düstur edinmelerini tavsiye ediyor ve Allah bana ömür verirse üçüncü hayrımı da yapmak istediğimi huzurlarınızda belirtmek istiyorum. İlk bağışım olan hastaneye trafik kazasında kaybettiğim Şükran Akköse'nin adını vermiştik, bu okula da kanser hastalığından kaybettiğim ikinci eşim Zeynep Akköse'nin adını vererek isimlerini ölümsüz hale getirmek istiyor, Allah'ıma bana bu günleri yaşattığı için şükrediyorum" diye konuştu. Talas İlçesinde yapılacak olan İlkokulun yapımını üstlenen Hayırsever Mehmet Akköse'ye ve törene katılan ailesine teşekkür eden Vali Günaydın'da sözlerini şöyle sürdürdü.



"Eğitim bizim için çok önemli. Özellikle Kayserimizde bizim tekli eğitime geçebilmemiz için 50 tane daha okula ihtiyacımız var. İnşallah kısa zamanda bu ihtiyacımızı tamamlayıp çocuklarımızı sabahçı, öğlenci gibi çiftli eğitimden kurtarıp, devletimizle, hayırseverlerimizle, bakanlığımızla, yerel yönetimlerimizle 3 yıl içerisinde bu 50 tane okulu tamamlayıp, tekli eğitime geçmeyi düşünüyoruz. Tabi Kayserimiz hayırseverleriyle tanınan bir vilayet, hayırseverlerimizin gerek eğitim alanında gerek sağlık alanında ve birçok alanda yapmış oldukları hayır işleri ülkemizin birçok yerinde örnek olarak gösteriliyor. Biz bütün hayırseverlerimize de bu vesileyle teşekkür ediyoruz ve bu yeni yapılacak okul dolayısıyla hayırseverimize ve değerli ailesine tekrar teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz."



Protokol imza töreni atılan imzaların ardından sona erdi. - KAYSERİ

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