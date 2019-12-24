Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika

Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı

7 saat önce

Göreve başladığı günden beri vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçe, köy, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Şehmus Günaydın, bugünkü mesaisine esnaf ziyareti gerçekleştirerek başladı.

Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı, System.String[]

Göreve başladığı günden beri vatandaşlarla bir araya gelmek için ilçe, köy, mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Vali Şehmus Günaydın, bugünkü mesaisine esnaf ziyareti gerçekleştirerek başladı.


Kazancılar Çarşısı ve Kadınlar Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret eden Vali Günaydın, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi.


Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnaflarla sohbet eden Vali Günaydın, esnaf ve sanatkarların Kayseri'nin ekonomisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak "İlimiz güçlü bir ekonomik potansiyele sahip, biz bu potansiyeli daha iyi kullandığımız zaman bütün sektörlerde daha iyi duruma gelmiş olacağız. Kayseri'mizi daha ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışacağız" dedi.


Kazancılar Çarşısı ve Kadınlar Çarşısı esnaflarını ziyareti sonrasında Kazancılar Çarşısı girişinde bulunan polis noktasını da ziyaret eden Vali Günaydın, çarşı ziyareti sırasında yol güzergahındaki vatandaşlar ve öğrencilerle de sohbet etti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı
Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor

Son Dakika Haberleri
18:30 Yumurtalık ve Ceyhan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
18:29 Adalar'da 24 at daha itlaf edildi - Son Dakika
18:29 Trabzon Valisi Ustaoğlu: "30'un üzerinde noktada devam eden yangınlar söndürülmüş olup soğutma... - Son Dakika
18:27 Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı - Son Dakika
18:27 İzmir-hasta çocukları eğlendirerek şırıngayı unutturdular - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın Mesaiye Esnaf Ziyaretleri ile Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]