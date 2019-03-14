Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Mevlit Programına Katıldı

Vali Günaydın Mevlit Programına Katıldı

22 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın mevlit programına katıldı.

Vali Günaydın Mevlit Programına Katıldı, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın mevlit programına katıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için, ailesinin ikamet ettiği Talas ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Günaydın, devlet olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mevlit programına Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kumu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Kayseri, Mehmet Han, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti! HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:40:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Mevlit Programına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]