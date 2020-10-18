Kayseri Valisi Günaydın'dan Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında muhtarlık müessesesinin idari ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Muhtarlıkların vatandaşların talep ve istekleri karşısında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bulundukları mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışının bir gereği olarak muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini yetkili makamlara ileten, takibini yapan ve çözümü için çalışmaları ile demokratik sistemin önemli bir aktörü haline gelmişlerdir. Muhtarlarımıza yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor ve başarılı görevler diliyorum."