Vali Günaydın muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesindeki muhtarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, Talas ilçesinde görev yapan 30 muhtarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, yönetim anlayışı olarak vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve vatandaşlara en yakın nokta olan muhtarları önemsediklerini belirtti.

Sorunların çözümü için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu muhtarların sağladığını anlatan Günaydın, "Muhtarlarımızın yapmış olduğu tespitlerin ne kadar önemli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Tespitleri zamanında ve doğru yaptığımız zaman çözüm bulmakta o kadar kolay oluyor." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından muhtarlar, Günaydın'a görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini iletti.

Toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il ve ilçe daire müdürleri de katıldı.