Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Sanayicilerle Buluştu

Vali Günaydın Sanayicilerle Buluştu

38 dakika önce

Kayseri Valisi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Şehmus Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle müteşebbis heyeti toplantısında bir araya geldi.

Vali Günaydın Sanayicilerle Buluştu, System.String[]
Kayseri Valisi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Şehmus Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle müteşebbis heyeti toplantısında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu OSB'de düzenlenen toplantıda konuşan Günaydın, OSB'de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Günaydın, İncesu OSB'nin yatırımcılara çok güzel imkanlar sunduğunu belirtti.

Toplantıya katılan sanayiciler, Vali Günaydın'a istek ve önerilerini iletti.

Toplantının ardından, İncesu OSB'de faaliyet gösteren 300 bin metrekare alanın içinde 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 390 kişiyi istihdam eden ve üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden seramik fabrikasını gezen Vali Günaydın, fabrikada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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