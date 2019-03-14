Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Şehit Mehmet Han'ın Mevlitine Katıldı

Vali Günaydın Şehit Mehmet Han'ın Mevlitine Katıldı

1 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için, ailesinin ikamet ettiği Talas ilçesinde okutulan mevlite katıldı.

Vali Günaydın Şehit Mehmet Han'ın Mevlitine Katıldı, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için, ailesinin ikamet ettiği Talas ilçesinde okutulan mevlite katıldı.

Mevlit programına Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kumu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Günaydın, "Devlet olarak şehit ailelerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programı Talas İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Talas, Mehmet Han, Güncel
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