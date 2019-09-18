Vali Günaydın, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızın gerçek sahipleridir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler" ifadesinde bulundu.



Vali Günaydın'ın, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajı şu şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e "Gazilik Unvanı ile Mareşal" rütbesinin verilişinin 98. Yıldönümü ve gaziler gününü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.



Şanlı tarihimizde aziz milletimizin birçok evladı emsalsiz kahramanlık destanları yazmış bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.



Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler.



Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır.



Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları büyük mücadeleye borçluyuz. Şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı bu mukaddes emaneti muhafaza ve müdafaa etmek adına, canını ve malını derin bir teslimiyet ile siper etmekten çekinmeyen bir milletin evlatları olarak, bayrağımızı şerefle dalgalandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlik mertebesine erişmiş ve büyük fedakarlık göstererek gazi olmuş her bir kahramanımızın aileleri bizlere tevdi edilmiş en kıymetli emanettir.



Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." - KAYSERİ