Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali... - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.



Vali Günaydın kabulde yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin devlet olarak, millet olarak her zaman yanlarındayız. Bizler, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz, gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti" diye konuştu.



Dernek Başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini tebrik eden Vali Günaydın, " Daha önceden de olduğu gibi şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili her konuda dernek başkanımızla ve yönetimimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'da Vali Şehmus Günaydın'a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - KAYSERİ