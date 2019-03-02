Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın TÜRSAB Heyetini Kabul Etti

Vali Günaydın TÜRSAB Heyetini Kabul Etti

19 dakika önce

Vali Günaydın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Günaydın TÜRSAB Heyetini Kabul Etti, System.String[]

Vali Günaydın, kabulde yapmış olduğu konuşmada şunları ifade etti. "TÜRSAB heyeti ve seyahat acentalarının temsilcilerini Kayseri'de misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. TÜRSAB ülkemiz turizmi için önemli hizmetler yapıyor ve bütün vilayetlerimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkartılmasında, ekonomik değer haline getirilmesinde çok ciddi katkıları var. Tabi bizim amacımız Kayseri'nin turizm potansiyelini daha iyi değerlendirip, bölgenin diğer unsurlarıyla, potansiyeliyle bütünleştirip, ekonomik olarak hem Kayserimize, hem ülkemize katkı sağlayacak noktaya çekmek, yukarıya taşımak, bu konuda sayın başkanımızın, yönetimimizin ve seyahat acentalarının desteklerini bekliyoruz." dedi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'da yapmış olduğu konuşmada, " Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum, gerçekten Kayseri'nin bizde çok özel bir yeri var. Özellikle iç turizmin hareketlendirilmesinde ve Kayseri'nin iç turizmden alacağı payın artırılmasında, hak ettiği sıralara gelmesinde elimizden geldiği kadar çaba sarf etmek istiyoruz. Bunun dışında dış turizmle ilgili de ülkemizin bölgelerine dağılımında ciddi bir oransızlık var, dengesizlik var. Kayseri gözbebeğimiz bir şehir inşallah buraya elimizden geldiği kadar katkı koyup hem yerli, hem de yabancı turist sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Vali Günaydın, TÜRSAB Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyareti sonrası seyahat acentalarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:02 Kaynak: Bültenler

Bağlıkaya, Kayseri, Güncel
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