Vali Günaydın, "Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor" - Son Dakika

Vali Günaydın, "Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor"

02.04.2021 23:48

Vali Günaydın, "Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor" "Vakaların artışının en büyük nedeni ev ziyaretleri ve oturmalar" "Bir günde 7 bin kişiyi aşıladık" "Kayseri'de aşı yaptırmayanların oranı yüzde 20 seviyesinde" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs...

Vali Günaydın, "Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor"

"Vakaların artışının en büyük nedeni ev ziyaretleri ve oturmalar"

"Bir günde 7 bin kişiyi aşıladık"

" Kayseri'de aşı yaptırmayanların oranı yüzde 20 seviyesinde"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs vakalarının artmasındaki en büyük etkenin ev ziyaretleri ve oturmalar olduğunu ifade ederek, "Tüm uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor. Yapılan ihbarlar doğru çıkıyor" dedi.

Turuncu renkte bulunan ve son yaşanan vaka artışları sonrasında kırmızıya dönen Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın maske denetimine çıktı. Denetim öncesinde Kayseri'deki son gelişmeleri değerlendiren Vali Günaydın, yeme ve içme mekanlarında denetimlerin sıklıkla yapıldığını, işletme sahipleri ile vatandaşların kurallar konusunda uyarıldığını ifade etti.

Kayseri'deki vaka sayılarının artışının en büyük sebebinin ev ziyaretleri ve oturmalar olduğuna dikkat çeken Vali Günaydın, "Son zamanlardaki vaka artışının en büyük nedenlerinden biri olan ev ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. Bunun yanında misafir kabul etmememiz gerekiyor. Arkadaşlarımız bütün vakalarla ilgili çalışma yapıyor. Vakaların kaynağı araştırılıyor. Son zamanlardaki vaka artışının en büyük kaynağı maalesef ev ziyaretleri ve misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar" dedi.

"Yarından itibaren hafta sonu kısıtlaması geldi. Bu kısıtlamalardan istediğimiz sonuçları alabilmemiz için apartmanlarda ve sitelerde oturan vatandaşların komşu ziyaretlerini mutlaka bir kenara bırakmalarını istiyoruz" diyerek uyarılarda bulunan Vali Günaydın, "Oyun parklarında çocukların yoğun olarak bir araya gelmesini engellememiz gerekiyor. İstediğimiz sonuçları alamazsak daha farklı kısıtlamalar gündeme geliyor. Bizler elde ettiğimiz bu kazanımların daha da zenginleşmesi için çalışmalıyız. Bu kısıtlamaları kaldırmak için bireysel tedbirlere daha fazla uymalıyız.

Kayseri'de maske konusunda büyük bir duyarlılık var. Bu duyarlılığı misafir kabul etmede de gösterirsek sonuç alırız. Ama vatandaşlarımız ihbarda bulunuyor. Apartman içinde gün yapıldığını ifade ediyorlar maalesef ihbarlar doğru çıkıyor" şeklinde konuştu.

Hastanelerde sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Vali Günaydın, "Sağlık sistemimizde herhangi bir sıkıntı yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Vaka artışları daha fazla arttığı zaman sağlık sistemimizin de zorlanacağını söyleyebiliriz. Bu durumu aşağı çekmek için çok daha fazla tedbirli olmalıyız" ifadesinde bulundu.

Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile yaptıkları görüşmelerde, yapılan denetimlerde Kayseri'deki mantı kesme ve gün gibi olayların devam ettiğini öğrendiğini hatırlatan Vali Günaydın, "Nişan törenlerini de çok yoğun bir şekilde kalabalık şekilde icra eden aileler var. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Nikahlar sınırlı kişilerle yapılabilir. Bunun da dikkatli yapılmasında fayda var. Uzun süre bir araya gelmeler hep riskli. Bu birliktelikleri mutlaka asgariye indirmemiz lazım. Bir araya gelip maskeyi indirip bir çay içmekle bir şey olmaz deniliyor ama bir şey olduğunu hepimiz gördük.

Bir araya geleceğiz ama maske ve mesafe konusuna dikkat etmeliyiz. Hayatın her alanına getirilen kaidelere uyarsak sıkıntı kalmaz. Giderken tedbirlere uyalım. Tedbirlerden uzaklaşıyoruz, bir araya gelince maskeyi indiriyoruz. Uzun süre bir arada kaldığımız zaman sorun ortaya çıkıyor. Bu yayılım hızını düşürerek bir araya gelmelerde temizlik, maske ve mesafe konularına uymamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman sorun olmaz" diyerek aşılama çalışmaları konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Aşılama çalışmalarımız son derece iyi gidiyor. 7 bin civarında insanımızı bir günde aşıladık. Birinci dozu yapan vatandaşlarımızın sayısında 160 bine yaklaştık. Hedef kitlemiz 285 bine çıktı. 60 yaş üzeri de aşılanmaya başladığı zaman hedef kitlemiz şu anda 285 bin. İnşallah biz bunu yakın zamanda tamamladığımızda toplumsal bağışıklığın kazanılması konusunda çok önemli bir eşiği geçmiş olacağız. Biz bu eşiği geçtikten sonra toplumsal bağışıklığı yüzde 60'lara çıkardığımız zaman sıkıntıları minimize etmiş olacağız. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırmalıdır. Kimseye zorla aşı yaptırın demiyoruz ama bu mücadele en büyük silahımız aşıdır. Aşı sıkıntımız yok. Randevu sistemi ile vatandaşlarımızı davet ediyoruz ve aşılarını yapıyoruz. Kayseri olarak bu konuda alt yapımız çok güçlü. Yüzde 20'ler seviyesinde aşı sırası gelip de aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın oranı. Bu vatandaşlarımızın da uzmanların tavsiyelerine uymalarını istiyoruz.

Denetimler yoğunlaştırılacak. Bizler Kayseri'de üretimin aksamaması için biz büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Fırın ve marketler açık kalsın vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılasın diye ama bunları bahane ederek gerçeğe aykırı bahanelerle sokağa çıkıp insanların sağlığını tehlikeye atıyorsanız buna müsaade etmeyiz. Belgeleri amacı dışında kullanmamalıyız. Belge veriyoruz iş yerine gitsin diye bir bakıyoruz köyden çıkıyor. Bunu kabul edemeyiz."

Vali Günaydın, Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor
Vali Günaydın, Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor
Vali Günaydın, Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor
Vali Günaydın, Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor

Kayseri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Günaydın, 'Uyarılara rağmen mantı kesme ve gün gibi olaylar devam ediyor' - Son Dakika


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