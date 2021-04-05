Vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verilecek - Son Dakika

Kayseri Valiliği ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ile ilgili afet farkındalık eğitimi iş birliği protokolü Vali Şehmus Günaydın başkanlığında imzalandı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız da katıldı.

Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

81 ilde kamu görevlilerinin, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının eğitime tabi tutulmaları için AFAD tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"İlimizde de toplumun her kesimini eğitime tabi tutabilmek için Erciyes Üniversitesi ile protokol imzalayarak, bu eğitimi verecek hocalarımızla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Afet sırasında yapacaklarımız konusunda bilgili ve eğitimli olmamız çok büyük önem arz ediyor. Toplumumuzun her kesimini eğiterek olası afetlerden en az hasarla çıkabilmemiz için gerekli tedbirleri önceden almalıyız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen sizler de bu eğitimlere katılın. Bizler bu eğitimleri vermek için ilanlar ve çağrılar yapıyoruz. Sizler de bu çağrılarımıza kulak verip bu eğitimlere katılarak afet konusunda hazır hale gelebilirsiniz."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise "Afet Eğitimi ve Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında tüm vatandaşların eğitiminin planlandığını belirterek, yapılan bu çalışmalara desteklerini esirgemeyen başta Vali Günaydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın ve Rektör Çalış tarafından protokol imzalandı.