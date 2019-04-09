Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy'dan Çarşı Esnafı Ziyareti

Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy'dan Çarşı Esnafı Ziyareti

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy çarşı esnafı ile bir araya gelerek çarşı hakkında bilgiler aldı.

Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy'dan Çarşı Esnafı Ziyareti, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy çarşı esnafı ile bir araya gelerek çarşı hakkında bilgiler aldı.

Vali Şehmus Günaydın ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un; Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı, Kadınlar Çarşısı ve Cami kebir esnafını ziyaretinde; Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan İncetoprak da hazır bulundu.

Başkan Gülsoy, Vali Şehmus Günaydın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek; "Valimiz önderliğinde, şehrimizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak akılda buluşarak merkez çarşılarımızı cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Merkezdeki çarşıların Kayseri'nin en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Merkezde yer alan çarşılarımız geçmişten günümüze şehrimizin kalbinin attığı yer olma özelliğini koruyor. Çarşılarımızın değerini koruması, gelişerek varlığını sürdürmesi için çarşı esnafımızla bir araya gelerek bu konuda neler yapılabileceğini istişare ediyoruz. Özellikle son zamanlarda alışveriş merkezlerine olan yoğun ilgiden etkilenen çarşının rekabet edebilirliğini artırmak için ortak akılda buluşmaya çalışıyoruz. Bu konuda Melikgazi Belediyesi'nin desteğini almış projelere başlamıştık. Memduh Büyükkılıç ve Mustafa Palancıoğlu Başkanımız ile birlikte önümüzdeki süreçte bu projeleri tamamlayarak, çarşımızı daha da iyi noktalara getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Gülsoy, seçimlerin geride kaldığını herkesin yeniden işlerine odaklanması gerektiğini belirterek; "Önümüzde seçimsiz 4,5 yıl var. Artık üretme, daha çok satma, kazandığımızı yeniden yatırıma dönüştürme vaktidir. Çarı esnafımız seçimlerin ardından piyasada az da olsa hareketlenmenin olduğunu, önümüzdeki sürede canlanmanın daha da artacağına inandıklarını ifade ettiler. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin, çarşı esnafımızın işlerini kolaylaştırmak ve artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün değerli Valimizle birlikte esnafımızı dolaşarak talep ve önerilerini dinledik. Bu doğrultuda çalışmalar yaparak Kayseri'nin hak ettiği yere ulaşması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel
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