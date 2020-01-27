Vali Günaydın: "Yapılacak yardımlar AFAD koordinesinde olmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın: 'Yapılacak yardımlar AFAD koordinesinde olmalı' - Son Dakika

Vali Günaydın: "Yapılacak yardımlar AFAD koordinesinde olmalı"

6 saat önce

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bu bölgeye Kayseri'den yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili Valiz Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Günaydın:

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bu bölgeye Kayseri'den yapılan ve yapılacak yardımlarla ilgili Valiz Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Vali Günaydın, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyerek başladı-ğı konuşmasında Devletin olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde her şeyi yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.


Depremin meydana geldiği andan itibaren Kayseri olarak yapılması gerekenlerin tamamı Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hayata geçirildiğini ifade eden Vali Günaydın, "İlk etapta arama-kurtarma ekipleri, iş makinaları, toplam 105 personel ve 22 araç bölgede görev yapmak üzere gönderilmiştir. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızda nakliye uçakları hemen hazır hale getirilmiş ve Ankara AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından, talepler doğrultusunda görevlendirilmişlerdir. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım yatakları dahil olmak üzere toplam 400 kişilik hazırlık yapılmıştır." diye konuştu


İlimizde deprem bölgesiyle ilgili yapılan diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Vali Günaydın, "AFAD koordinesinde Kayseri'mizden talep edilen elektrikli ısıtıcılar, yatak, battaniye, yalıtım malzemeleri ve gıda malzemeleri, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile derhal deprem bölgesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulacak malzemelerin deprem bölgesine intikali için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu yardımlar için Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, odalarımıza, borsamıza, OSB müdürlüğümüze ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Vali Günaydın konuşmasının devamında vatandaşlara seslenerek, yapılacak olan yardımla-rın AFAD koordinesinde yapılmasının, yardımların zamanında ve ihtiyaç yerlerine ulaşmasın-da önem arz ettiğini belirtti. Vali Günaydın son olarak, vatandaşların yardımlar konusunda tüm iletişim bilgelerine Kayseri Valiliği internet sitesinden (www.kayseri.gov.tr) ulaşabileceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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