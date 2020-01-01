Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi - Son Dakika

Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yılda alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yılda alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde Vali Günaydın'a, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik eşlik etti.

Günaydın, Ankara kara yolu polis uygulama noktası, Kayseri Şehir Hastanesi, Selimiye Şehit Osman Börklüoğlu Polis Merkezi Amirliği, Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, Erciyes'te bulunan jandarma tesisleri, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ankara kara yolu uygulama noktasında yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek, vatandaşın huzur ve güveni için çalışan görevlilerin yeni yılını kutlayan Vali Günaydın, şehirlerarası yolda seyahat eden vatandaşların da yeni yılını kutlayarak, tatlı ikram etti.

Yeni yılın ilk dakikalarında telsiz anonsu ile görevi başındaki emniyet mensuplarına seslenen Günaydın, "Siz değerli çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. 2020 yılının ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın ve beraberindekiler, Erciyes'te bulunan esnafları da ziyaret ederek, tatil için Erciyes'i tercih eden vatandaşların yeni yılını kutladı.

Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ucuz ekmek sattığı için davalık olan esnaf, hukuk mücadelesini kazandı! Yeni yılda da ekmeği zamsız satacak
Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

Son Dakika Haberleri
18:26 Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü - Son Dakika
18:24 İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:31:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın, yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]