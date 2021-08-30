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Vali Günaydın: "Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar" - Son Dakika

Vali Günaydın: "Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar"

30.08.2021 12:45
Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'deki vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'deki vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar" dedi.

Kısıtlamaların ardından her şey normalmiş gibi davranıldığını söyleyen Vali Günaydın, "İl Sağlık Müdürlüğümüz dün güzel bir grafik açıkladı. Dikkat ederseniz yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar. Maviye döndükten sonra, geri kalan yaklaşık 300 bin vatandaşımız henüz ilk doz aşısını olmamış. Biz hep ifade ediyorduk aşı olduktan sonra da yine de maske mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet etmemiz lazım diye çünkü az önce de ifade ettiğim gibi toplumda henüz aşısını olmamış 300 bin vatandaşımız var. Verilen rakamlara baktığımız zaman, yoğun bakımdaki doluluk oranında riskin nerden kaynaklandığını da görüyoruz. Yoğun bakımda tek doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 4, ikinci doz yaptıranların oranı yüzde 4 ve 3. doz aşısını yaptıran da yüzde 1'lik dilimde hastamız var. Geri kalan yüzde 91'i aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız. Bu da aşının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aşı için kimseyi zorlamıyor personellerimiz ama bilim adamlarımız aşı olmanın ne kadar yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Söylemleri ile toplumu bilgilendirmek istiyor. Ortadaki rakamlara da baktığımız zaman, bunun ne kadar doğru olduğunu da görüyoruz. Onun için hızlı bir şekilde aşı sırası gelip de aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde aşılarını olmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda aşı alt yapıları son derece güçlü. Yoğun bakımlarımızda bir yoğunluk var, vaka sayılarımızda bir artış var. Hep ifade ediyoruz, kısıtlamalar kalktıktan sonra her şey normalmiş gibi hareket ediyoruz. Basın mensupları bu konuda bizlere büyük destek verdi ve bizim kadar olayı yakından takip ediyorlar" dedi.

Şehmus Günaydın kapalı alanlarda uzun süre maskesiz durulmaması gerektiğini belirterek, "Kapalı alanlarda maskeyi çıkarıp, her şey normal gibi davranmak, uzun süre kapalı alanlarda maskesiz kalmak, bu vaka sayılarının artışına neden oluyor. Bunun için de bizim özellikle kapalı alanlarda restoran, kafe, AVM, düğün salonları, ev ziyaretleri gibi kapalı alan dediğimiz zaman içinde birçok olay ve durum çıkıyor. Bu durumlardan vaka sayılarının arttığını gördüğümüz için, bu riskli alanları mutlaka minimize etmemiz lazım. Kapalı alandaki bu bir araya gelmeleri mutlaka minimize etmez isek, vaka sayılarındaki artışı görüyoruz. Sağlık sistemimiz, görevlilerimiz çalışıyor ama önce dediğim gibi lütfen İl Sağlık Müdürlüğümüzün yayınladığı grafiği çok dikkatli okuyalım ve sorunun nerden kaynaklandığını da hep beraber düşünelim. Virüsle mücadele ortak bir çalışma gerektiriyor. Bu hepimizin ortak sorunu. Ülkemizin evlatları hastalanıyor, bunun için bu hepimizin ortak sorumluluğu. Bir tek vatandaşımızın dahi hastalanmaması için, virüse yakalanmaması için hepimizin ortak mücadelesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Vali Günaydın: Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar

COVIRAN Bereket, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: 'Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 91'i aşısız hastalar' - Son Dakika


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