Vali Gündüzöz, 24 Kasın Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, öğretmenliğin meslek olmaktan ziyade bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanat olduğunu belirtti.

Öğretmenin gönül insanı, eğitimin gönül işi olduğunu ifade eden Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler, hayatın merkezine insanı alan, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde önemli pay sahibi olan öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır. Milletimiz, öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde muasır medeniyetler seviyesine giden yürüyüşünü azimle sürdürmektedir. Türk milleti olarak görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum."