Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı'nın 3 milyar TL'yi bulan bir hizmet olduğunu ve sulama kanallarının da tamamlanmasıyla Muş'u kimsenin tutamayacağını ifade etti.



Varto karayolunun 35. kilometresinde gövde inşaatı yükselmeye devam eden ve 2020 yılında su tutmaya başlayacak olan Alparslan-2 Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Murat Nehri üzerine kurulan barajın tamamlanmasıyla hem enerji üretimi hem içme suyu hem de bölgedeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanması bekleniyor.



Yapımı devam eden çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Alparslan-2 Barajı'nın 3 milyar lirayı bulan bir yatırım olduğunu söyledi. Gündüzöz, "Bizim ilimiz tarım sektörünün ağırlıklı olduğu bir il. Hem hayvancılık hem de diğer tarım alanlarında önemli potansiyele sahibiz. Bin 700 kilometrekarelik Muş Ovası, bunun yukarısında Bulanık Liz ve Malazgirt ovalarıyla 2 bin 800 kilometrekarelik büyük bir ova potansiyeli var. 8 bin 300 kilometrekarelik il hudutlarının yaklaşık üçte biri ova. Meraları, yaylaları, otlakları da katarsak biz aslında hayvancılık potansiyeline ve hayvancılığı geliştirecek ot ve yem bitkileri potansiyeline sahip bir iliz" dedi.



Alparslan-2 Barajı'nın kendi seyrinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Vali Gündüzöz, "Baraj bittikten sonra sulama kanalları da yapılacak. Sulama kanalları yapıldığı zaman ilk etapta 400 milyonluk bir yatırım gerektiriyor. Toplamda 3 milyar lirayı bulan bir yatırım. Burada sulu tarım zaten var ama yeterli değil. Belli ölçüde açılacak, o zaman Muş'u kimse tutamaz. Zaten Çukurova'da 1950 yılına kadar Seyhan Barajı ve diğer barajlar bitene kadar aslında potansiyelini fazla kullanabilmiş bir ova değil. Ama bakın şimdi Türkiye'yi doyuran en önemli ovalardan biri. Bunlar peşi sıra gelecekler ve bu yatırımlar bittiğinde Muş gerçekten hak ettiği tarım ve hayvancılık noktasına ulaşmış olacaktır" diye konuştu. - MUŞ