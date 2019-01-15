Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret
1 saat önce
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesini ziyaret etti.
Muş
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, Bulanık
ilçesini ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
ile Bulanık'a gelen Gündüzöz'ü, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan karşıladı.
Uzan'dan, ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker
ve esnafı ziyaret etti.
Vali Gündüzöz, ilçede yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını beğendiğini belirterek, Bulanık'ın çehresinin değiştiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:03 Kaynak: AA
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