Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret

Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret

1 saat önce

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesini ziyaret etti.

Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret, System.String[]
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Bulanık'a gelen Gündüzöz'ü, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan karşıladı.

Uzan'dan, ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker ve esnafı ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, ilçede yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını beğendiğini belirterek, Bulanık'ın çehresinin değiştiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:03 Kaynak: AA

Ahmet Arıbaş, İlker Gündüzöz, Muş, Bulanık, Güncel
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