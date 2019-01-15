Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret

Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret

1 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Bulanık ilçesine gelen Vali Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından karşılandı. Kaymakam Uzan'dan ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle adliyeyi ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, ilçede yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, Bulanık ilçesinin çehresinin değiştiğini ifade etti.

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:24 Kaynak: İHA

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