Vali Gündüzöz'den Bulanık'a Ziyaret
1 saat önce
MUŞ (İHA) – Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
MUŞ (İHA) – Muş
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, Bulanık
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
ile Bulanık ilçesine gelen Vali Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından karşılandı. Kaymakam Uzan'dan ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle adliyeyi ziyaret etti.
Vali Gündüzöz, ilçede yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, Bulanık ilçesinin çehresinin değiştiğini ifade etti.
Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:24 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu