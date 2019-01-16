Vali Gündüzöz'den Bulanık ve Malazgirt'e Ziyaret

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bulanık ve Malazgirt ilçelerini ziyaret etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bulanık ve Malazgirt ilçelerini ziyaret etti.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bulanık ilçesini ziyaret eden Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve protokol üyelerince karşılandı.



İlçedeki çalışmalarla ilgili Uzan'dan bilgi alan Vali Gündüzöz, adliyeye geçerek hakim ve savcıları ziyaret etti.



Ardından çarşı merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Gündüzöz, çocuklara hediye dağıttı.



Daha sonra Malazgirt ilçesine geçen Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı ziyaret etti.



Kent meydanındaki esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Gündüzöz, eski kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu.



Gündüzöz'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da eşlik etti.

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