Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Dağdakilere Çağrı

Vali Gündüzöz'den Dağdakilere Çağrı

1 saat önce İlandır

- Vali Gündüzöz'den dağdakilere çağrı Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz: "Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz" "Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız" "Teslim olan kişi sayısı da her geçen gün artmakta"MUŞ - Muş Valisi Doç. Dr.

- Vali Gündüzöz'den dağdakilere çağrı
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz:
"Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz"
"Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız"
"Teslim olan kişi sayısı da her geçen gün artmakta"

MUŞ - Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, terör örgütünden çakan 2 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu hatırlatarak, "Teslim olanların ifade ettiği gibi, maalesef dağda kız çocuklarına tecavüzler, her türlü ayrımcılık ve kötü davranış söz konusu. Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz" dedi.
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda yeni başlatılan bir konseptle kandırılarak dağa ve örgüte götürülen gençlerin aileleriyle iletişime geçerek, kişilerin ikna edilmesi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Dağdan kaçışların artarak devam edeceğini ifade eden Vali Gündüzöz, "İçişleri Bakanlığı olarak terörle ve teröristle mücadele harekatına etkin bir şekilde devam etmekteyiz. Bu mücadelede çok önemli başarılar elde edildi. Terörü bitireceğiz. Şu anda terör örgütüne katılım yok denecek kadar az. Teslim olan kişi sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında yeni bir konseptle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla terör örgütüne, dağa katılan, kandırılmış gençlerin aileleriyle teması emrettiler. ve temas halinde aileleri vasıtasıyla bu kişileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle Muş ilinde de 2 kişi teslim oldu. Pişmanlıklarını ifade ettiler. Artarak dağdan kaçışlar devam edecek" dedi.
"Tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz"
Kandırılan gençlerin devletin şefkatli eline teslim olması çağrısında bulunan Vali Gündüzöz, "Teslim olanların ifade ettiği gibi maalesef dağda kız çocuklarına tecavüzler, her türlü ayrımcılık ve kötü davranış söz konusu. Devletin şefkatli eline, tüm kandırılmış gençlerin geri dönmesini istiyoruz. Biz devletin merhametli, şefkatli eli ile onlara sahip çıkıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 kişi hafta başında örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuş ve 'Etkin Pişmanlık' hükmünden faydalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, İlker Gündüzöz, Muş, Yerel
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