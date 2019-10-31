Vali Gündüzöz'den "işkenceye uğrayan köpek" açıklaması

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz:

"İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olarak bir titri olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derece acı"

"Devlet olarak bunun en şiddetli bir şekilde üstüne gideceğiz"

"Köpek bulunamadı, kayıp"

MUŞ - Muş'un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, görüntülerde tespit edilen 3 kişi hakkında Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bulanık Belediyesi personellerinin bir köpeğe işkence ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, devletin ve yerel yönetimlerin görevinin; insanların rahat yaşamasını sağlamak, bunun yanında çevrede olan hayvanların rahat etmesini de sağlamak olduğunu belirtti. Anayasada ve hayvan hakları koruma kanununda birtakım hükümlerin olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, "Hem anayasamızda bununla ilgili hükümler var hem de hayvanları koruma kanununda, malum 2004 yılında ileri bir adım alarak kabul edildi. Yine belediye kanununda bir takım hükümler var" dedi.

"Bulanık'ta bir köpeğe eziyet ediliyor görüntülerde"

Sosyal medya hesaplarında bir köpeğe eziyet edildiği yönünde görüntülerin dolaştığına işaret eden Vali İlker Gündüzöz, "Dün bir olay yaşandı ve sosyal medyada görüntüler dolaştı ve bundan dolayı biz de haberdar olduk, gereğini yaptık. Bulanık'ta bir köpeğe eziyet ediliyor görüntülerde. Küreklerle boynu koparılmak isteniyor. Bunun üzerine derhal valiliğimiz olarak harekete geçtik. Gerekli işlemler başlatıldı. Faillerin yakalanmasına çalışıldı ve failler de geç saatlerde belirlendi. Görüntülerde iddia edilen Bulanık Belediyesinin görevlilerinin ki üzerlerinde Bulanık Belediyesi üniformaları vardı, olduğu şekildeydi. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerin birinin Bulanık Belediyesinde veteriner hekim olarak çalıştığı, ikisinin de işçi olduğu tespit edildi. ve bizim talebimiz doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve ilgililer hakkında soruşturmaya başlandı. Bu son derece yanlış bir şey. İnsana hizmet edilmesi gereken bir yerde hem de veteriner hekim olarak bir titri olan kişi ve onun ekibi tarafından bir hayvana böyle eziyet edilmesi son derece acı" ifadelerini kullandı.

"Biz bu olayı kınıyoruz"

Hayvanların kendilerini ifade edemeyen ve insanlara muhtaç varlıklar olduğunu belirten Vali Gündüzöz, yaşanan işkence olayını kınadıklarını söyledi. Hayvanlara eziyet edenlerin insanlara daha kötü şeyler yapabileceğini anımsatan Gündüzöz, "Hayvanlar, kendilerini ifade edemeyen, bize muhtaç olan varlıklar. Allah'ın yarattığı bu aciz varlıklara, hayvanlara eziyet edenler insanlara kim bilir neler yapar. Dolayısıyla biz bu olayı kınıyoruz. Kamuoyunda da zaten infial oluşturdu. Hayvanların korunması noktasında elimizden geleni, gayreti devlet olarak bundan sonra da devam ettireceğiz. Aynı hassasiyetin yerel yönetimler noktasında da gösterilmesi gerekiyor. Nitekim bu hassasiyeti gösteren yerel yönetimlerde söz konusu ama bazı insanlar maalesef bu şekilde gayri insani olarak davranabiliyorlar. Devlet olarak bunun en şiddetli bir şekilde üstüne gideceğiz. Ben de kişisel olarak bir hayvan severim, kendi köpeğim var. Dolayısıyla bunu hem bir vali olarak kınıyorum hem de bir hayvan dostu olarak bu olayı kınıyorum. Gereği de yapılmıştır. Bundan sonrada bu tür olaylar vuku bulduğunda derhal gereği yapılacaktır. Kamuoyu bu konuda müsterih olsun" dedi.

"Tespit edilen 3 kişi hakkında işleme başlandı"

Görüntülerde tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve savcılık kararıyla bu soruşturmanın genişleyebileceğine vurgu yapan Vali İlker Gündüzöz, "Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Savcılık talimatı ile bu genişleyebilir, belli bir noktaya gidebilir ama görüntülerden tespit edilen 3 kişi hakkında işleme başlandı. Bu savcıların talimatıyla genişleyerek gidebilir. Burada aslında bir görevi kötüye kullanma hadisesi de var. Hem hayvan hakları noktasında bir ihlal var hem de belediyede bir kamu görevlisinin kamu görevini kötüye kullanması hadisesi var" diye konuştu.

"Köpek bulunamadı, kayıp"

Köpeğin bulunamadığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, "Hayvan şu ana kadar bulunamadı ona da bakıyoruz. Köpek bulunamadı, kayıp. Önce bizim anladığımız kadarıyla iğneyle öldürmeye çalışıyorlar, ardından kürekle kafasını koparmaya çalışıyorlar, ardından da silahla ateş ederek vurmaya çalışıyorlar. Yani sistematik bir şey var aslında. Dolayısıyla bu tahkikat neticesinde ortaya çıkacaktır. Bundan ötesi de zaten şu anda savcımızın talimatı doğrultusunda yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.