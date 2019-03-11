Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Malazgirt'te Ziyaret

Vali Gündüzöz'den Malazgirt'te Ziyaret

41 dakika önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz'den Malazgirt'te Ziyaret, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz ilk olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Gündüzöz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislere sohbet etti.

Vali Gündüzöz, emniyet müdürlüğünün ardından Milli Park'ta sürdürülen çalışmaları inceledi.

Gündüzöz'e İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Emre YALÇIN, İlker Gündüzöz, Muş, Malazgirt, Güncel
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