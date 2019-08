Vali Gündüzöz'den şoförlere trafik uyarısı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kurban Bayramı öncesi "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek amacıyla İstasyon Caddesi üzerindeki araçları durdurup sürücülere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, asker ve polislerle Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi üzerinde araçları tek tek durdurarak, sürücüleri bayram öncesi uyararak, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek oldu. Bayramı şehir dışında geçirecek olan vatandaşları yola uykusuz ve yorgun çıkmamaları konusunda uyaran Vali Gündüzöz, mutlaka emniyet kemeri takmaları noktasında da tavsiyede bulundu.



Broşür dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, önümüzdeki günlerin bayram olduğunu hatırlatarak, "Bayramın hemen öncesindeyiz. Hafta sonundan itibaren trafik hareketlenecek. Sevdikleri gurbette olan vatandaşlarımız oralara gitmeye çalışacaklar. Bu da şehirlerarası ve şehir içi yollarda nispeten bir hareketlenmeye neden olacak. Türkiye'de son yıllarda alınmış olan önemli tedbirler var. Bu tedbirler neticesinde trafik kazalarında oransal olarak bir düşüş var. Her yıl trafiğe binlerce araç çıkmasına rağmen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları azalmakta. Bu kapsamda bir takım önemli kazanımlarımız var. Bunların en önemlilerinden biri yaya önceliği. Bunun yanında ikincisi ise uygulama. Uygulama noktasında da son yıllarda önemli noktalara gelindi. Hem polisimiz hem jandarmamız; trafik timleri olsun, kadro personeli olsun trafik kurallarına uymayanlar açısından işlem yapma yetkisi verilmek süratiyle çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu yılda inşallah bu süreç başarılı bir şekilde yönetilecek" dedi.



"Kuralları ihlal ederek sevdiklerimize ulaşmak mümkün olmuyor"



Hız yapan ve kurallara uymayan vatandaşların sevdiklerine ulaşmasının mümkün olmadığını kaydeden Vali Gündüzöz, "Bayram tatilinde insanlar gidecekleri yerlere, tatil yerlerine, sevdiklerine bir an önce ulaşmak istiyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Ancak hız yaparak, kuralları ihlal ederek sevdiklerimize ulaşmak mümkün olmuyor. Sonra bir kaza oluyor ve maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bu ölümlerde ömür boyu aileleri üzüyor, bizleri perişan ediyor. Yakın zamanda da Muş'ta da birkaç kaza üst üste geldi ve gerçekten çok üzüldük" ifadelerini kullandı.



"Traktör kasalarına reflektör çakılmalı"



Muş'ta tarımın yoğun bir şekilde yapıldığını hatırlatan Vali Gündüzöz, traktör sürücülerine bir kez daha çağrıda bulunarak, bir an önce traktör kasalarına reflektör çakmaları uyarısında bulundu. 20 lira değerindeki reflektörün insan hayatını kurtardığını anlatan Vali Gündüzöz, "Muş tarımsal özelliği yoğun olan bir şehir. Bu şehirde 13 bin civarında traktör mevcut ve bunların römorkları da var. Bunlara basit reflektör çakmak suretiyle özellikle gece bunları görünür yapmak lazım. Araçlar arkadan geldikleri zaman traktör kasalarını görmüyorlar ve bunlara çarpmak suretiyle çok büyük kazalar oluyor. Çiftçilerimiz lütfen 20 lira değerindeki reflektörü kasalarına çaksınlar. Bu uygulamalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bayram trafiği dolayısıyla bu daha da büyük risk teşkil ediyor. İnsanlar bu taraflara geldiği zaman özellikle geceleri traktörler nedeniyle sorun yaşıyorlar. Traktörler trafikte tehdit oluşturmamalı. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olsunlar. Bu konuda hiçbir müsamaha yok. Onun için şimdiden hem Muşlu hemşehrilerimin hem de Türkiye'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bu Kurban Bayramı'nda insan hayatının son derece önemli olduğunu vurgulayarak trafik kurallarına lütfen dikkat edelim, hatalı sollama yapmayalım, yorgun yola çıkmayalım, emniyet kemerimizi özellikle takalım. Medeni dünyada emniyet kemeri takılır ve bu hayat kurtarır. Bizim istirhamımız tüm yayalarımızdan ve şoförlerimizden; kurallara uyun" diye konuştu.



Kentteki yöneticilerin başta olmak üzere tüm ilgililerin denetimlerde olacağını anımsatan Vali Gündüzöz, "İçişleri Bakanlığımız özellikle bu konuda çalışıyor. Bakanımız Süleyman Soylu'nun genelgeleri var. Bu çerçevede bayram süresince biz yöneticiler başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, kaymakamlar, tabi ki sahada çalışan trafik polisimiz, trafik jandarmamız uygulamalara devam edecekler. Özellikle kör noktalarda, kazaların yoğun olduğu noktalarda bu denetleme algısını ortaya koymak, vatandaşlarımızı uyarmak ve bayramı seyrüsefer eden araçlarımız açısından güvenli kılmak için her türlü tedbir Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da alınmıştır. Bu konuda hassasiyetimiz üst düzeydedir" dedi.



"4 bin personelimizle sahada olacağız"



4 bin polis ve jandarma ile trafik ve asayişi sağlayacaklarını ifade eden Vali Gündüzöz, "Bayram süresince tüm personelimiz bu işe vaziyet edecek. Dolayısıyla üst üste baktığımızda 4 bin polis ve jandarma sahadayız ve trafikle ilgili uğraşacağız. Hem asayişi teminle görevliyiz hem de bayram trafiği nedeniyle sadece trafik zabıtası değil aynı zamanda kadrodaki polis ve jandarma da bu işe vaziyet edecek" şeklinde konuştu. - MUŞ

