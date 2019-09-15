Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den taziye ziyareti
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Vali Gündüzöz'den taziye ziyareti

27 dakika önce

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babasının taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gündüzöz'den taziye ziyareti, System.String[]

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babasının taziye ziyaretinde bulundu.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, aslen Bitlis Tatvanlı olan Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve eski müsteşar Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Saadettin Aka'nın taziyesine katılarak Aka ailesine "Başsağlığı" diledi. - MUŞ

İlker Gündüzöz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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