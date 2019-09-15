Vali Gündüzöz'den taziye ziyareti
27 dakika önce
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babasının taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babasının taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, aslen Bitlis Tatvanlı olan Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve eski müsteşar Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Saadettin Aka'nın taziyesine katılarak Aka ailesine "Başsağlığı" diledi. - MUŞ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı