Vali Gündüzöz'den Varto'da - Son Dakika

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Varto Emniyet Müdürlüğüne ait inşaat halindeki binada incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'; İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında bilgi alan Vali Gündüzöz, incelemelerde bulunmak üzere inşaat alanına geçti.

Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte inşaatta incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine geçmek üzere ilçeden ayrıldı. - MUŞ