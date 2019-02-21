Vali Gündüzöz'den Varto İlçesini Ziyaret

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Vali Gündüzöz'e ilçe ziyaretinde Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da eşlik etti.



İlçede şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un ailesini ziyaret eden Vali Gündüzöz, şehit babası Kudbettin Özkur ile bir süre görüştü.



Ardından esnafı ziyaretinde bulunan Vali Gündüzöz, buradan emniyet müdürlüğüne geçerek, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'tan bilgi aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Gündüzöz, yaptığı görüşmelerin ardından ilçeden ayrıldı.

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