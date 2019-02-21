Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Varto İlçesini Ziyaret

Vali Gündüzöz'den Varto İlçesini Ziyaret

41 dakika önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Gündüzöz'den Varto İlçesini Ziyaret, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Vali Gündüzöz'e ilçe ziyaretinde Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da eşlik etti.

İlçede şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un ailesini ziyaret eden Vali Gündüzöz, şehit babası Kudbettin Özkur ile bir süre görüştü.

Ardından esnafı ziyaretinde bulunan Vali Gündüzöz, buradan emniyet müdürlüğüne geçerek, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'tan bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Gündüzöz, yaptığı görüşmelerin ardından ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Piyade, İlker Gündüzöz, Muş, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den Varto İlçesini Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]