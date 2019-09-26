Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'den "yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması" uyarısı
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Vali Gündüzöz'den "yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması" uyarısı

2 gün önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yayladan dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle vatandaşları yaylalardaki ya da yazlık olarak kullandıkları evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Vali Gündüzöz'den

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yayladan dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle vatandaşları yaylalardaki ya da yazlık olarak kullandıkları evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, devletin, ülkenin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle tüm imkanlarını kullanarak etkin şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütü PKK'nın temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dair bilgilerin alındığını kaydeden Gündüzöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının yerleşim yerlerinden uzakta yayla ya da yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesinden dolayı, vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek ve içecek bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle evlerinizden çıkarken gerekli kontrolleri yaparak ilimizin huzuru ve asayişinin sağlanmasında üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkum yoktur. Tüm hemşerilerime bu duruma gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ederim."

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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