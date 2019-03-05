Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz Hayvanları Telef Olan Vatandaşı Ziyaret Etti

Vali Gündüzöz Hayvanları Telef Olan Vatandaşı Ziyaret Etti

12 dakika önce

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Gündüzöz Hayvanları Telef Olan Vatandaşı Ziyaret Etti, System.String[]
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çökmesi sonucu 90 küçükbaş ve 40 küçükbaş olmak üzere toplam 130 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine beldeye giden Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayvan sahibi Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olay yerinde inceleme yaptı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

İlker Gündüzöz, Muş, Yeşilova, 3. Sayfa
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