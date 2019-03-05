Vali Gündüzöz Hayvanları Telef Olan Vatandaşı Ziyaret Etti
12 dakika önce
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Muş
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, Yeşilova
beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çökmesi sonucu 90 küçükbaş ve 40 küçükbaş olmak üzere toplam 130 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine beldeye giden Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayvan sahibi Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olay yerinde inceleme yaptı. - MUŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:27 Kaynak: İHA
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
Volvo, Otomobillerin Hızını 180 Kilometreyle Sınırlayacak
Konya'da 65 Milyon Dolar Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak