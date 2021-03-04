Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı - Son Dakika

Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı

04.03.2021 16:36

Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik denetiminde bulundu.

Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı

MUŞ - Muş Valisi İlker Gündüzöz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik denetiminde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mavi kategorideki düşük riskli 14 il arasında yer alan Muş'ta tedbirler sürdürülüyor. Denetime katılan Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile birlikte kontrollü normalleşme süreciyle yeniden iş yerlerinde hizmet vermeye başlayan işletmeleri denetledi. İşletmecilere maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Vali Gündüzöz, kurallara uyan esnafa teşekkür ederken, esneklik gösteren işletmelere de cezai işlem noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Muş'un mavi illerden biri olduğunu ve korona virüs tedbirlerinde oldukça başarılı iller arasında yer aldığını söyledi. Kapalı olan müesseselerin açıldığını ve sokağa çıkma yasağında gevşemeler olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Ama bu kazanımları kaybetmemek için maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmeye devam etmek zorundayız. Yoksa elde ettiğimiz her şeyi kaybederiz" dedi.

"Vatandaşlarımıza gevşememeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum"

Bugün sokakta hem farkındalık oluşturmak, hem de vatandaşların kurallara uyup uymadığı yönünden denetim yaptıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, "Bu denetim aslında yoğunlaşarak her gün devam edecek. Bizler de çıkacağız. Bu musibetten kurtulacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza gevşememeleri için tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hassasiyetin virüsün tamamen bitene kadar devam edeceğini ümit ediyorum. Muşlu kardeşlerime de verecekleri ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlere genel olarak uyuluyor ama bazı iş yerlerinde bir takım sıkıntılar var. Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var. Maskeyi takıyor ama burun altında takıyor. Bunları da düzelteceğiz" diye konuştu.

Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı
Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı

İlker Gündüzöz, Koronavirüs, Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 08:03:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gündüzöz, mavi kategorideki Muş'ta denetime çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei