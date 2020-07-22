Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkilisine talimat verdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş , İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Gündüzöz'ü İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın , Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal karşılandı. Parkta incelemelerde bulunan Gündüzöz, çalışmalar hakkında Kaymakam Emre Yalçın ve firma yetkilisinden bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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