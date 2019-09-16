Vali Gündüzöz: "O çocuklar da okuyabilirdi"

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin gözü yaşlı beklediğini belirterek, "O çocuklar da okuyabilirdi" dedi.



Muş'ta İlköğretim Haftası, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Fatih İlkokulunda düzenlenen törenlerle devam etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşması Okul Müdürü Hüsnü Deniz tarafından yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, anne ve babalara tavsiyelerde bulundu.



Programın ardından sınıfları gezen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, anne babaların evlatları için yaşadıklarını ve dünyanın düzeninin böyle olduğunu söyledi. Anne ve babaların çocuklarının mutluluğu için çabaladığını ifade eden Vali Gündüzöz, "Dünya doluyor ve boşalıyor. Hepimiz anne babayız sonuçta, bizim de evladımız var. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların ağlaması bizim için en önemli şey. Onun için Allah, annelere babalara çocuklarının acılarını göstermesin. Bu memlekete evlatlarının acısını göstermesin. İnşallah gelecek için daha iyi, daha donanımlı nesiller yetişiyor" dedi.



"O çocuklar da okuyabilirdi"



Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukların da okuyabilme şansının olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, "Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütünün kaçırdığı, onun siyasi uzantılarıyla işbirliği içerisinde partisiyle diğer örgütlenmeleriyle kaçırdığı çocukların anneleri gözü yaşlı bekliyor. O çocuklar da okuyabilirdi. O çocuklar için ama her şey geçmiş değil. Annelerinizi dinleyin ve ilk fırsatta kaçın devlete sığının. Terör örgütüne de çağrımız var; bu yeni gelen neslin karşısında, bu iradenin karşısında, bu aziz milletin iradesinin karşısında kimse duramaz. Yol yakınken yanlış yollardan dönün. Ben, Diyarbakır'daki annelerimizin ve babalarımızın yanlarında olduğumuzu bir kez daha bu gözleri ışıl ışıl parlayan yavrularımızın yanından bir kere daha beyan etmek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Vatanımıza, milletimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve anne babalara hayırlı, güzel bir eğitim öğretim yılı olsun inşallah" diye konuştu.



Vali Gündüzöz, yaptığı açıklamanın ardından protokol üyeleriyle birlikte çocuklara polisi simgeleyen oyuncaklar dağıttı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Gündüzöz, eğitim öğretim hakkında birtakım tavsiye ve bilgi alışverişinde bulundu.



Törene; İl Garnizon Komutanı İhsan Gökoğlan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. - MUŞ