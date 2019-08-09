Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz sürücülere broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gündüzöz sürücülere broşür dağıttı

1 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüöz, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında sürücülere broşür dağıttı.

Vali Gündüzöz sürücülere broşür dağıttı, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüöz, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında sürücülere broşür dağıttı.
Vali Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler neticesinde trafik kazalarında oransal olarak bir düşüş olduğunu söyledi.
Yaya öncelikli bir trafik uygulamasına geçildiğini anımsatan Gündüzöz, "Bu yıl İçişleri Bakanlığı olarak bir kampanyamız var. Bunları hem kazalar azalsın, hem de farkındalık oluşsun diye yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve tabi ki yetişkinlerimiz bu farkındalık çerçevesinde daha dikkatli olsunlar. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde sürecek." dedi.
Ahmet Arıbaş, Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz sürücülere broşür dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]