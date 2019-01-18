Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz, Toplantı Yaptı

Vali Gündüzöz, Toplantı Yaptı

34 dakika önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, vali yardımcıları ile toplantıda bir araya geldi.

Vali Gündüzöz, Toplantı Yaptı, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz, vali yardımcıları ile toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya vali yardımcıları Abdulkadir Okay ve Mehmet Kocabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kaymakamlar katıldı.

Vali Gündüzöz, tüm idarecilere başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Jandarma, Mehmet Kocabey, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel
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