Vali Gündüzöz, Toplantı Yaptı
34 dakika önce
Muş Valisi İlker Gündüzöz, vali yardımcıları ile toplantıda bir araya geldi.
Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, vali yardımcıları ile toplantıda bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya vali yardımcıları Abdulkadir Okay ve Mehmet Kocabey
, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
ve kaymakamlar katıldı.
Vali Gündüzöz, tüm idarecilere başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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