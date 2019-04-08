Vali Gündüzöz'ün 10 Nisan Polis Haftası Mesajı

Muş
Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz
, 10 Nisan Polis Haftası
münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Emniyet Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, emniyet teşkilatının vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güveni sağladığını ifade ederek, "Vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sahip olduğu 174 yıllık tecrübesine, eğitimli personeli ve çağın gereksinimlerine uygun teknolojik alt yapıyı da ekleyen Emniyet Teşkilatımız, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirmekte ve dün olduğu gibi bugün de halkımızın nezdinde saygın bir yerde durmaktadır" dedi.
Polisin vicdanı olmayanların karşısında olduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi Türk Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan başta Muş'umuzun bir huzur şehri olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden Muş İl Emniyet Müdürlüğü
çalışanları olmak üzere; Tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor; Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Allah Türk Polisini korusun" ifadelerine yer verdi. - MUŞ