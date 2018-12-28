Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz'ün Eşi Adem'i Ziyaret Etti

Vali Gündüzöz'ün Eşi Adem'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Vali Gündüzöz'ün Eşi Adem'i Ziyaret Etti, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Merkezde yürütülen kurslarla ilgili bilgi alan Gündüzöz, kadınların okuma, yazma kursunda eğitim gördüğünü belirterek, kurslardan mezun olacak kadınların kendi işlerini kurabileceğini aktardı.

Yapılan çalışmalarla üretken insanların yetiştirildiğini anlatan Gündüzöz, "Hepsi ailesine faydalı ama ailenin geçimine de bir rehber önderliğinde katkı sağlamak istiyor. Biz devletimiz olarak bunların yanındayız. Kursiyerlerimizin güler yüzü bizim mutluluğumuz ve huzurumuz. Çok güzel ve teşvik edici bir şey." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:08 Kaynak: AA

Muş, İlker Gündüzöz, Güncel
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