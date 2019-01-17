Vali Gündüzöz'ün Yarıyıl Talili Mesajı

Muş
Valisi İlker Gündüzöz
, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gündüzöz mesajında, 6 bin 626 öğretmen ve 115 bin 768 öğrencinin karne heyecanını paylaştığını belirtti.
Öğretmen ve öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:
"Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitim, insanı değerli kılar ve toplumu yüceltir. İlimizde eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Her bir öğrencimiz bizim için ayrı bir değerdir. Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, milli ve manevi değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz."
Çocukların başarılarının sadece karne notlarından ibaret görülmemesi gerektiğini vurgulayan Gündüzöz, "Unutmamalıyız ki karne tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir." ifadesini kullandı.
Gündüzöz, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Öğretmenlerin büyük bir azimle yürüttüğü tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün hedef gösterdiği daha müreffeh bir ülke için, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıktığımız eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacağız."