Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz Varto'da

Vali Gündüzöz Varto'da

1 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesindeki Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un babasının evini ziyaret etti.

Vali Gündüzöz Varto'da, System.String[]
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesindeki Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un babasının evini ziyaret etti.

Vali Gündüzöz ve beraberindeki Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçede ilk olarak Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un baba ocağını ziyaret etti. Şehit babası Kudbettin Özkur tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, aile efradı ile bir süre hasbıhal etti.

Vali Gündüzöz, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafı ile selamlaşan Vali Gündüzöz, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde emniyet personeli tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'tan bilgi aldı.

Vali Gündüzöz, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi'den yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Gündüzöz, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Varto ilçesinden ayrıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:53 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gündüzöz Varto'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]