Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu

05.05.2021 10:23

Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto Kaymakamlığınca gerçekleştirilen yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu

MUŞ - Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto Kaymakamlığınca gerçekleştirilen yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali İlker Gündüzöz; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

İlçede yapılan çalışmalar neticesinde çıkan termal suyla ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak bilgiler alan Vali Gündüzöz, şehir otogarında da incelemelerde bulundu. İlçe merkezinde acılan spor merkezi ve kadın destek merkezinde incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu
Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu

İlker Gündüzöz, Hisarcık, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gündüzöz Varto'da bir dizi incelemelerde bulundu - Son Dakika


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