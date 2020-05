Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, annelerin her yaştan insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti. Anneliğin hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir duygu olduğuna vurgu yapan Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi ile payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez. Hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını bu vatanın kutsal topraklarına emanet eden elleri öpülesi şehit annelerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

Başkan Asya da mesajında, annelerin değerini bilerek onlara gerekli saygı ve hürmeti göstermek gerektiğine vurgu yaptı.

Annelerin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu duygularla başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum."